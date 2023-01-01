وون كوري جنوبي إلى كيب لاوي

تحويل KRW إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١٤٬٨٩٣٫٧٠ lak

1.00000 KRW = 14.89370 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:50 UTC
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KRW إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066788.67961.436261.658940.9635518.2871
1GBP1.1534711.2304102.2891.656671.913531.1114321.0935
1USD0.937450.812744183.13451.346451.555210.903317.1436
1INR0.01127660.009776250.012028710.0161960.01870720.01086550.206215

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / كيب لاوسي
1 KRW14.89370 LAK
5 KRW74.46850 LAK
10 KRW148.93700 LAK
20 KRW297.87400 LAK
50 KRW744.68500 LAK
100 KRW1489.37000 LAK
250 KRW3723.42500 LAK
500 KRW7446.85000 LAK
1000 KRW14893.70000 LAK
2000 KRW29787.40000 LAK
5000 KRW74468.50000 LAK
10000 KRW148937.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / وون كوريا الجنوبية
1 LAK0.06714 KRW
5 LAK0.33571 KRW
10 LAK0.67143 KRW
20 LAK1.34285 KRW
50 LAK3.35713 KRW
100 LAK6.71426 KRW
250 LAK16.78565 KRW
500 LAK33.57130 KRW
1000 LAK67.14260 KRW
2000 LAK134.28520 KRW
5000 LAK335.71300 KRW
10000 LAK671.42600 KRW