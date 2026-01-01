20000 وون كوري جنوبي إلى كيب لاوي

حوّل KRW إلى LAK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 16.19 LAK

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى LAK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى LAK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى LAK اليوم

KRWLAK
1000 KRW16192.90 LAK
2000 KRW32385.80 LAK
5000 KRW80964.50 LAK
10000 KRW161929.00 LAK
20000 KRW323858.00 LAK
30000 KRW485787.00 LAK
40000 KRW647716.00 LAK
50000 KRW809645.00 LAK
60000 KRW971574.00 LAK
45000000 KRW728680500.00 LAK
75000000 KRW1214467500.00 LAK
78000000 KRW1263046200.00 LAK
100000000 KRW1619290000.00 LAK
330000000 KRW5343657000.00 LAK
500000000 KRW8096450000.00 LAK
1800000000 KRW29147220000.00 LAK
1900000000 KRW30766510000.00 LAK
10000000000 KRW161929000000.00 LAK
15200000000 KRW246132080000.00 LAK
36100000000 KRW584563690000 LAK
45600000000 KRW738396240000.00 LAK
LAKKRW
1 LAK0 KRW
5 LAK0 KRW
10 LAK1 KRW
20 LAK1 KRW
50 LAK3 KRW
100 LAK6 KRW
250 LAK15 KRW
500 LAK31 KRW
1000 LAK62 KRW
2000 LAK124 KRW
5000 LAK309 KRW
10000 LAK618 KRW

الأسئلة الشائعة