وون كوري جنوبي إلى بير إثيوبي

تحويل KRW إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
41.28 etb

1.00000 KRW = 0.04128 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:46 UTC
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KRW إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066788.67961.436361.658560.9635518.3011
1GBP1.153611.2305102.2971.656931.913241.1115521.1113
1USD0.937450.812678183.13451.346551.554850.903317.1567
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619720.01870280.01086550.206373

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / البر الإثيوبي
1 KRW0.04128 ETB
5 KRW0.20639 ETB
10 KRW0.41278 ETB
20 KRW0.82556 ETB
50 KRW2.06390 ETB
100 KRW4.12779 ETB
250 KRW10.31948 ETB
500 KRW20.63895 ETB
1000 KRW41.27790 ETB
2000 KRW82.55580 ETB
5000 KRW206.38950 ETB
10000 KRW412.77900 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / وون كوريا الجنوبية
1 ETB24.22610 KRW
5 ETB121.13050 KRW
10 ETB242.26100 KRW
20 ETB484.52200 KRW
50 ETB1211.30500 KRW
100 ETB2422.61000 KRW
250 ETB6056.52500 KRW
500 ETB12113.05000 KRW
1000 ETB24226.10000 KRW
2000 ETB48452.20000 KRW
5000 ETB121130.50000 KRW
10000 ETB242261.00000 KRW