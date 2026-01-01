ألف بير إثيوبي إلى وون كوري جنوبي
حوّل ETB إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من ETB إلى KRW،
يستخدم مخططنا التفاعلي من ETB إلى KRW متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من ETB إلى KRW اليوم
|ETB
|KRW
|1 ETB
|9 KRW
|5 ETB
|44 KRW
|10 ETB
|88 KRW
|20 ETB
|176 KRW
|50 ETB
|440 KRW
|100 ETB
|879 KRW
|250 ETB
|2,198 KRW
|500 ETB
|4,396 KRW
|1000 ETB
|8,792 KRW
|2000 ETB
|17,584 KRW
|5000 ETB
|43,961 KRW
|10000 ETB
|87,922 KRW
|KRW
|ETB
|1000 KRW
|113.74 ETB
|2000 KRW
|227.48 ETB
|5000 KRW
|568.69 ETB
|10000 KRW
|1,137.38 ETB
|20000 KRW
|2,274.76 ETB
|30000 KRW
|3,412.14 ETB
|40000 KRW
|4,549.52 ETB
|50000 KRW
|5,686.90 ETB
|60000 KRW
|6,824.28 ETB
|45000000 KRW
|5,118,210 ETB
|75000000 KRW
|8,530,350 ETB
|78000000 KRW
|8,871,564 ETB
|100000000 KRW
|11,373,800 ETB
|330000000 KRW
|37,533,540 ETB
|500000000 KRW
|56,869,000 ETB
|1800000000 KRW
|204,728,400 ETB
|1900000000 KRW
|216,102,200 ETB
|10000000000 KRW
|1,137,380,000 ETB
|15200000000 KRW
|1,728,817,600 ETB
|36100000000 KRW
|4,105,941,800 ETB
|45600000000 KRW
|5,186,452,800 ETB