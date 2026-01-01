2,000 بير إثيوبي إلى وون كوري جنوبي

حوّل ETB إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Br1 ETB = 8.792 KRW

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ETB إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ETB إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أسعار الصرف من ETB إلى KRW اليوم

ETBKRW
1 ETB9 KRW
5 ETB44 KRW
10 ETB88 KRW
20 ETB176 KRW
50 ETB440 KRW
100 ETB879 KRW
250 ETB2,198 KRW
500 ETB4,396 KRW
1000 ETB8,792 KRW
2000 ETB17,584 KRW
5000 ETB43,961 KRW
10000 ETB87,922 KRW
KRWETB
1000 KRW113.74 ETB
2000 KRW227.48 ETB
5000 KRW568.69 ETB
10000 KRW1,137.38 ETB
20000 KRW2,274.76 ETB
30000 KRW3,412.14 ETB
40000 KRW4,549.52 ETB
50000 KRW5,686.90 ETB
60000 KRW6,824.28 ETB
45000000 KRW5,118,210 ETB
75000000 KRW8,530,350 ETB
78000000 KRW8,871,564 ETB
100000000 KRW11,373,800 ETB
330000000 KRW37,533,540 ETB
500000000 KRW56,869,000 ETB
1800000000 KRW204,728,400 ETB
1900000000 KRW216,102,200 ETB
10000000000 KRW1,137,380,000 ETB
15200000000 KRW1,728,817,600 ETB
36100000000 KRW4,105,941,800 ETB
45600000000 KRW5,186,452,800 ETB

الأسئلة الشائعة