وون كوري جنوبي إلى بات تايلاندي

تحويل KRW إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
26.97 thb

1.00000 KRW = 0.02697 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:56 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KRW إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658920.963618.2926
1GBP1.1534711.23025102.2761.656591.913451.1114821.0993
1USD0.937550.812843183.13451.346551.555330.9033517.1504
1INR0.01127760.009777440.012028710.01619720.01870860.01086610.206297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فوز كوريان جنوب

KRW إلى USD

KRW إلى EUR

KRW إلى CAD

KRW إلى AUD

KRW إلى GBP

KRW إلى INR

KRW إلى SGD

KRW إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / باهت تايلندي
1 KRW0.02697 THB
5 KRW0.13485 THB
10 KRW0.26971 THB
20 KRW0.53941 THB
50 KRW1.34854 THB
100 KRW2.69707 THB
250 KRW6.74268 THB
500 KRW13.48535 THB
1000 KRW26.97070 THB
2000 KRW53.94140 THB
5000 KRW134.85350 THB
10000 KRW269.70700 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / وون كوريا الجنوبية
1 THB37.07730 KRW
5 THB185.38650 KRW
10 THB370.77300 KRW
20 THB741.54600 KRW
50 THB1853.86500 KRW
100 THB3707.73000 KRW
250 THB9269.32500 KRW
500 THB18538.65000 KRW
1000 THB37077.30000 KRW
2000 THB74154.60000 KRW
5000 THB185386.50000 KRW
10000 THB370773.00000 KRW