2,000 وون كوري جنوبي إلى بات تايلاندي

حوّل KRW إلى THB بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.02382 THB

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى THB،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى THB متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى THB اليوم

KRWTHB
1000 KRW23.82 THB
2000 KRW47.64 THB
5000 KRW119.09 THB
10000 KRW238.18 THB
20000 KRW476.37 THB
30000 KRW714.55 THB
40000 KRW952.73 THB
50000 KRW1,190.92 THB
60000 KRW1,429.10 THB
45000000 KRW1,071,823.50 THB
75000000 KRW1,786,372.50 THB
78000000 KRW1,857,827.40 THB
100000000 KRW2,381,830 THB
330000000 KRW7,860,039 THB
500000000 KRW11,909,150 THB
1800000000 KRW42,872,940 THB
1900000000 KRW45,254,770 THB
10000000000 KRW238,183,000 THB
15200000000 KRW362,038,160 THB
36100000000 KRW859,840,630 THB
45600000000 KRW1,086,114,480 THB
THBKRW
1 THB42 KRW
5 THB210 KRW
10 THB420 KRW
20 THB840 KRW
50 THB2,099 KRW
100 THB4,198 KRW
250 THB10,496 KRW
500 THB20,992 KRW
1000 THB41,985 KRW
2000 THB83,969 KRW
5000 THB209,922 KRW
10000 THB419,845 KRW

الأسئلة الشائعة