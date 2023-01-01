وون كوري جنوبي إلى جنيه مصري

تحويل KRW إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
23.06 egp

1.00000 KRW = 0.02306 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:47 UTC
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KRW إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436421.658680.963518.2981
1GBP1.153411.2305102.2971.656991.913391.111321.1079
1USD0.937450.812678183.13451.34661.554970.9032517.1539
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619780.01870420.01086490.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / جنيه مصري
1 KRW0.02306 EGP
5 KRW0.11532 EGP
10 KRW0.23063 EGP
20 KRW0.46126 EGP
50 KRW1.15315 EGP
100 KRW2.30630 EGP
250 KRW5.76575 EGP
500 KRW11.53150 EGP
1000 KRW23.06300 EGP
2000 KRW46.12600 EGP
5000 KRW115.31500 EGP
10000 KRW230.63000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / وون كوريا الجنوبية
1 EGP43.35950 KRW
5 EGP216.79750 KRW
10 EGP433.59500 KRW
20 EGP867.19000 KRW
50 EGP2167.97500 KRW
100 EGP4335.95000 KRW
250 EGP10839.87500 KRW
500 EGP21679.75000 KRW
1000 EGP43359.50000 KRW
2000 EGP86719.00000 KRW
5000 EGP216797.50000 KRW
10000 EGP433595.00000 KRW