5,000 جنيه مصري إلى وون كوري جنوبي

حوّل EGP إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
E£1 EGP = 27.94 KRW

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من EGP إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من EGP إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من EGP إلى KRW اليوم

EGPKRW
1 EGP28 KRW
5 EGP140 KRW
10 EGP279 KRW
20 EGP559 KRW
50 EGP1,397 KRW
100 EGP2,794 KRW
250 EGP6,985 KRW
500 EGP13,971 KRW
1000 EGP27,942 KRW
2000 EGP55,884 KRW
5000 EGP139,709 KRW
10000 EGP279,418 KRW
KRWEGP
1000 KRW35.79 EGP
2000 KRW71.58 EGP
5000 KRW178.94 EGP
10000 KRW357.89 EGP
20000 KRW715.77 EGP
30000 KRW1,073.66 EGP
40000 KRW1,431.55 EGP
50000 KRW1,789.44 EGP
60000 KRW2,147.32 EGP
45000000 KRW1,610,491.50 EGP
75000000 KRW2,684,152.50 EGP
78000000 KRW2,791,518.60 EGP
100000000 KRW3,578,870 EGP
330000000 KRW11,810,271 EGP
500000000 KRW17,894,350 EGP
1800000000 KRW64,419,660 EGP
1900000000 KRW67,998,530 EGP
10000000000 KRW357,887,000 EGP
15200000000 KRW543,988,240 EGP
36100000000 KRW1,291,972,070 EGP
45600000000 KRW1,631,964,720 EGP

الأسئلة الشائعة