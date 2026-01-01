20,000 وون كوري جنوبي إلى جنيه مصري

حوّل KRW إلى EGP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.03626 EGP

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى EGP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى EGP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى EGP اليوم

KRWEGP
1000 KRW36.26 EGP
2000 KRW72.52 EGP
5000 KRW181.30 EGP
10000 KRW362.60 EGP
20000 KRW725.20 EGP
30000 KRW1,087.80 EGP
40000 KRW1,450.40 EGP
50000 KRW1,813.00 EGP
60000 KRW2,175.59 EGP
45000000 KRW1,631,695.50 EGP
75000000 KRW2,719,492.50 EGP
78000000 KRW2,828,272.20 EGP
100000000 KRW3,625,990 EGP
330000000 KRW11,965,767 EGP
500000000 KRW18,129,950 EGP
1800000000 KRW65,267,820.00 EGP
1900000000 KRW68,893,810 EGP
10000000000 KRW362,599,000 EGP
15200000000 KRW551,150,480 EGP
36100000000 KRW1,308,982,390 EGP
45600000000 KRW1,653,451,440 EGP
EGPKRW
1 EGP28 KRW
5 EGP138 KRW
10 EGP276 KRW
20 EGP552 KRW
50 EGP1,379 KRW
100 EGP2,758 KRW
250 EGP6,895 KRW
500 EGP13,789 KRW
1000 EGP27,579 KRW
2000 EGP55,157 KRW
5000 EGP137,894 KRW
10000 EGP275,787 KRW

الأسئلة الشائعة