وون كوري جنوبي إلى ليف بلغاري

تحويل KRW إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
1.37 bgn

1.00000 KRW = 0.00137 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:43 UTC
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KRW إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658790.963518.3035
1GBP1.1534711.2303102.281.656661.913371.1113721.1127
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555210.9033517.1606
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01870720.01086610.20642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / لياف بلغاري
1 KRW0.00137 BGN
5 KRW0.00684 BGN
10 KRW0.01369 BGN
20 KRW0.02737 BGN
50 KRW0.06843 BGN
100 KRW0.13686 BGN
250 KRW0.34214 BGN
500 KRW0.68428 BGN
1000 KRW1.36857 BGN
2000 KRW2.73714 BGN
5000 KRW6.84285 BGN
10000 KRW13.68570 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / وون كوريا الجنوبية
1 BGN730.69200 KRW
5 BGN3653.46000 KRW
10 BGN7306.92000 KRW
20 BGN14613.84000 KRW
50 BGN36534.60000 KRW
100 BGN73069.20000 KRW
250 BGN182673.00000 KRW
500 BGN365346.00000 KRW
1000 BGN730692.00000 KRW
2000 BGN1461384.00000 KRW
5000 BGN3653460.00000 KRW
10000 BGN7306920.00000 KRW