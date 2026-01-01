75,000,000 وون كوري جنوبي إلى ليف بلغاري

حوّل KRW إلى BGN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.001210 BGN

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BGN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BGN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BGN اليوم

KRWBGN
1000 KRW1.21 BGN
2000 KRW2.42 BGN
5000 KRW6.05 BGN
10000 KRW12.10 BGN
20000 KRW24.20 BGN
30000 KRW36.30 BGN
40000 KRW48.40 BGN
50000 KRW60.50 BGN
60000 KRW72.60 BGN
45000000 KRW54,450 BGN
75000000 KRW90,750 BGN
78000000 KRW94,380 BGN
100000000 KRW121,000.00 BGN
330000000 KRW399,300 BGN
500000000 KRW605,000 BGN
1800000000 KRW2,178,000 BGN
1900000000 KRW2,299,000 BGN
10000000000 KRW12,100,000 BGN
15200000000 KRW18,392,000 BGN
36100000000 KRW43,681,000 BGN
45600000000 KRW55,176,000 BGN
BGNKRW
1 BGN826 KRW
5 BGN4,132 KRW
10 BGN8,264 KRW
20 BGN16,529 KRW
50 BGN41,322 KRW
100 BGN82,645 KRW
250 BGN206,612 KRW
500 BGN413,224 KRW
1000 BGN826,447 KRW
2000 BGN1,652,894 KRW
5000 BGN4,132,235 KRW
10000 BGN8,264,470 KRW

الأسئلة الشائعة