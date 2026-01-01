1,900,000,000 وون كوري جنوبي إلى ليف بلغاري

حوّل KRW إلى BGN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.001211 BGN

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BGN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BGN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BGN اليوم

KRWBGN
1000 KRW1.21 BGN
2000 KRW2.42 BGN
5000 KRW6.06 BGN
10000 KRW12.11 BGN
20000 KRW24.23 BGN
30000 KRW36.34 BGN
40000 KRW48.46 BGN
50000 KRW60.57 BGN
60000 KRW72.69 BGN
45000000 KRW54,517.05 BGN
75000000 KRW90,861.75 BGN
78000000 KRW94,496.22 BGN
100000000 KRW121,149 BGN
330000000 KRW399,791.70 BGN
500000000 KRW605,745 BGN
1800000000 KRW2,180,682 BGN
1900000000 KRW2,301,831 BGN
10000000000 KRW12,114,900 BGN
15200000000 KRW18,414,648 BGN
36100000000 KRW43,734,789 BGN
45600000000 KRW55,243,944 BGN
BGNKRW
1 BGN825 KRW
5 BGN4,127 KRW
10 BGN8,254 KRW
20 BGN16,509 KRW
50 BGN41,272 KRW
100 BGN82,543 KRW
250 BGN206,358 KRW
500 BGN412,715 KRW
1000 BGN825,430 KRW
2000 BGN1,650,860 KRW
5000 BGN4,127,150 KRW
10000 BGN8,254,300 KRW

الأسئلة الشائعة