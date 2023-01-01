وون كوري جنوبي إلى روبية باكستانية

تحويل KRW إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
218.38 pkr

1.00000 KRW = 0.21838 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:53 UTC
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KRW إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066788.67961.436261.659070.9635518.2942
1GBP1.1535411.2305102.2971.656811.913831.1114921.1034
1USD0.937450.812678183.13451.346451.555330.903317.1503
1INR0.01127660.009775460.012028710.0161960.01870860.01086550.206296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Pakistani Rupee
1 KRW0.21838 PKR
5 KRW1.09189 PKR
10 KRW2.18378 PKR
20 KRW4.36756 PKR
50 KRW10.91890 PKR
100 KRW21.83780 PKR
250 KRW54.59450 PKR
500 KRW109.18900 PKR
1000 KRW218.37800 PKR
2000 KRW436.75600 PKR
5000 KRW1091.89000 PKR
10000 KRW2183.78000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 PKR4.57922 KRW
5 PKR22.89610 KRW
10 PKR45.79220 KRW
20 PKR91.58440 KRW
50 PKR228.96100 KRW
100 PKR457.92200 KRW
250 PKR1144.80500 KRW
500 PKR2289.61000 KRW
1000 PKR4579.22000 KRW
2000 PKR9158.44000 KRW
5000 PKR22896.10000 KRW
10000 PKR45792.20000 KRW