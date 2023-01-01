5 روبية باكستانية إلى وون كوري جنوبي

تحويل PKR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

٥ pkr
٢٣ krw

1.00000 PKR = 4.57994 KRW

Mid-market exchange rate at 03:56
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.1550.8080813.67291.365253.751628.4344
1EUR1.0734189.25860.86743.942491.465464.0269730.5215
1INR0.01202570.011203410.009717770.04416930.01641810.04511570.341945
1GBP1.23751.15287102.90414.545211.68954.6426135.1876

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 PKR4.57994 KRW
5 PKR22.89970 KRW
10 PKR45.79940 KRW
20 PKR91.59880 KRW
50 PKR228.99700 KRW
100 PKR457.99400 KRW
250 PKR1144.98500 KRW
500 PKR2289.97000 KRW
1000 PKR4579.94000 KRW
2000 PKR9159.88000 KRW
5000 PKR22899.70000 KRW
10000 PKR45799.40000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Pakistani Rupee
1 KRW0.21834 PKR
5 KRW1.09171 PKR
10 KRW2.18343 PKR
20 KRW4.36686 PKR
50 KRW10.91715 PKR
100 KRW21.83430 PKR
250 KRW54.58575 PKR
500 KRW109.17150 PKR
1000 KRW218.34300 PKR
2000 KRW436.68600 PKR
5000 KRW1091.71500 PKR
10000 KRW2183.43000 PKR