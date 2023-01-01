10 روبية باكستانية إلى وون كوري جنوبي

تحويل PKR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٤٦ krw

1.00000 PKR = 4.58019 KRW

Mid-market exchange rate at 03:55
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.15750.8080483.672951.36533.751628.4344
1EUR1.0734189.26130.86743.942541.465514.0269730.5215
1INR0.01202540.011203110.009717080.04416860.01641820.04511440.341934
1GBP1.237551.15287102.91214.545461.689634.6427935.189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 PKR4.58019 KRW
5 PKR22.90095 KRW
10 PKR45.80190 KRW
20 PKR91.60380 KRW
50 PKR229.00950 KRW
100 PKR458.01900 KRW
250 PKR1145.04750 KRW
500 PKR2290.09500 KRW
1000 PKR4580.19000 KRW
2000 PKR9160.38000 KRW
5000 PKR22900.95000 KRW
10000 PKR45801.90000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Pakistani Rupee
1 KRW0.21833 PKR
5 KRW1.09166 PKR
10 KRW2.18332 PKR
20 KRW4.36664 PKR
50 KRW10.91660 PKR
100 KRW21.83320 PKR
250 KRW54.58300 PKR
500 KRW109.16600 PKR
1000 KRW218.33200 PKR
2000 KRW436.66400 PKR
5000 KRW1091.66000 PKR
10000 KRW2183.32000 PKR