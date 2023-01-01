وون كوري جنوبي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل KRW إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
18.40 hnl

1.00000 KRW = 0.01840 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:47 UTC
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KRW إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436421.658680.963518.2981
1GBP1.153411.2305102.2971.656991.913391.111321.1079
1USD0.937450.812678183.13451.34661.554970.9032517.1539
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619780.01870420.01086490.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / لامبيرا هندوراسي
1 KRW0.01840 HNL
5 KRW0.09198 HNL
10 KRW0.18396 HNL
20 KRW0.36792 HNL
50 KRW0.91980 HNL
100 KRW1.83959 HNL
250 KRW4.59898 HNL
500 KRW9.19795 HNL
1000 KRW18.39590 HNL
2000 KRW36.79180 HNL
5000 KRW91.97950 HNL
10000 KRW183.95900 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / وون كوريا الجنوبية
1 HNL54.36000 KRW
5 HNL271.80000 KRW
10 HNL543.60000 KRW
20 HNL1087.20000 KRW
50 HNL2718.00000 KRW
100 HNL5436.00000 KRW
250 HNL13590.00000 KRW
500 HNL27180.00000 KRW
1000 HNL54360.00000 KRW
2000 HNL108720.00000 KRW
5000 HNL271800.00000 KRW
10000 HNL543600.00000 KRW