2,000 وون كوري جنوبي إلى لمبيرة هندوراسية

حوّل KRW إلى HNL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01942 HNL

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى HNL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى HNL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى HNL اليوم

KRWHNL
1000 KRW19.42 HNL
2000 KRW38.84 HNL
5000 KRW97.10 HNL
10000 KRW194.20 HNL
20000 KRW388.41 HNL
30000 KRW582.61 HNL
40000 KRW776.81 HNL
50000 KRW971.02 HNL
60000 KRW1,165.22 HNL
45000000 KRW873,913.50 HNL
75000000 KRW1,456,522.50 HNL
78000000 KRW1,514,783.40 HNL
100000000 KRW1,942,030.00 HNL
330000000 KRW6,408,699.00 HNL
500000000 KRW9,710,150 HNL
1800000000 KRW34,956,540 HNL
1900000000 KRW36,898,570 HNL
10000000000 KRW194,203,000 HNL
15200000000 KRW295,188,560 HNL
36100000000 KRW701,072,830 HNL
45600000000 KRW885,565,680.00 HNL
HNLKRW
1 HNL51 KRW
5 HNL257 KRW
10 HNL515 KRW
20 HNL1,030 KRW
50 HNL2,575 KRW
100 HNL5,149 KRW
250 HNL12,873 KRW
500 HNL25,746 KRW
1000 HNL51,493 KRW
2000 HNL102,985 KRW
5000 HNL257,463 KRW
10000 HNL514,925 KRW

الأسئلة الشائعة