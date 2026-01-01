وون كوري جنوبي إلى روبية سيشيلية

حوّل KRW إلى SCR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01026 SCR

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى SCR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى SCR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى SCR اليوم

KRWSCR
1000 KRW10.26 SCR
2000 KRW20.51 SCR
5000 KRW51.28 SCR
10000 KRW102.57 SCR
20000 KRW205.13 SCR
30000 KRW307.70 SCR
40000 KRW410.26 SCR
50000 KRW512.83 SCR
60000 KRW615.40 SCR
45000000 KRW461,547 SCR
75000000 KRW769,245 SCR
78000000 KRW800,014.80 SCR
100000000 KRW1,025,660.00 SCR
330000000 KRW3,384,678 SCR
500000000 KRW5,128,300 SCR
1800000000 KRW18,461,880 SCR
1900000000 KRW19,487,540 SCR
10000000000 KRW102,566,000 SCR
15200000000 KRW155,900,320 SCR
36100000000 KRW370,263,260 SCR
45600000000 KRW467,700,960 SCR
SCRKRW
1 SCR97 KRW
5 SCR487 KRW
10 SCR975 KRW
20 SCR1,950 KRW
50 SCR4,875 KRW
100 SCR9,750 KRW
250 SCR24,375 KRW
500 SCR48,749 KRW
1000 SCR97,498 KRW
2000 SCR194,996 KRW
5000 SCR487,490 KRW
10000 SCR974,981 KRW

الأسئلة الشائعة