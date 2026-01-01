45,600,000,000 وون كوري جنوبي إلى روبية سيشيلية

حوّل KRW إلى SCR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01039 SCR

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى SCR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى SCR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى SCR اليوم

KRWSCR
1000 KRW10.39 SCR
2000 KRW20.79 SCR
5000 KRW51.97 SCR
10000 KRW103.94 SCR
20000 KRW207.87 SCR
30000 KRW311.81 SCR
40000 KRW415.74 SCR
50000 KRW519.68 SCR
60000 KRW623.61 SCR
45000000 KRW467,707.50 SCR
75000000 KRW779,512.50 SCR
78000000 KRW810,693 SCR
100000000 KRW1,039,350 SCR
330000000 KRW3,429,855 SCR
500000000 KRW5,196,750 SCR
1800000000 KRW18,708,300 SCR
1900000000 KRW19,747,650 SCR
10000000000 KRW103,935,000 SCR
15200000000 KRW157,981,200 SCR
36100000000 KRW375,205,350 SCR
45600000000 KRW473,943,600 SCR
SCRKRW
1 SCR96 KRW
5 SCR481 KRW
10 SCR962 KRW
20 SCR1,924 KRW
50 SCR4,811 KRW
100 SCR9,621 KRW
250 SCR24,053 KRW
500 SCR48,107 KRW
1000 SCR96,214 KRW
2000 SCR192,427 KRW
5000 SCR481,069 KRW
10000 SCR962,137 KRW

الأسئلة الشائعة