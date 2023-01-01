وون كوري جنوبي إلى كواشا زامبي

تحويل KRW إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
15.59 zmw

1.00000 KRW = 0.01559 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 17:58 UTC
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KRW إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436311.659530.963618.2958
1GBP1.1532711.22995102.2511.656441.913871.1112921.0998
1USD0.937650.813041183.13451.346751.556060.9033517.155
1INR0.01127870.009779830.012028710.01619970.01871730.01086610.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / زيميو
1 KRW0.01559 ZMW
5 KRW0.07793 ZMW
10 KRW0.15585 ZMW
20 KRW0.31171 ZMW
50 KRW0.77926 ZMW
100 KRW1.55853 ZMW
250 KRW3.89633 ZMW
500 KRW7.79265 ZMW
1000 KRW15.58530 ZMW
2000 KRW31.17060 ZMW
5000 KRW77.92650 ZMW
10000 KRW155.85300 ZMW
معدلات التحويل زيميو / وون كوريا الجنوبية
1 ZMW64.16300 KRW
5 ZMW320.81500 KRW
10 ZMW641.63000 KRW
20 ZMW1283.26000 KRW
50 ZMW3208.15000 KRW
100 ZMW6416.30000 KRW
250 ZMW16040.75000 KRW
500 ZMW32081.50000 KRW
1000 ZMW64163.00000 KRW
2000 ZMW128326.00000 KRW
5000 ZMW320815.00000 KRW
10000 ZMW641630.00000 KRW