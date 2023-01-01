وون كوري جنوبي إلى روبية سريلانكي

تحويل KRW إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٢٤١٫٨٢ lkr

1.00000 KRW = 0.24182 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:50 UTC
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KRW إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066788.67961.436261.658940.9635518.2871
1GBP1.1534711.2304102.2891.656671.913531.1114321.0935
1USD0.937450.812744183.13451.346451.555210.903317.1436
1INR0.01127660.009776250.012028710.0161960.01870720.01086550.206215

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / روبية سريلانكية
1 KRW0.24182 LKR
5 KRW1.20911 LKR
10 KRW2.41822 LKR
20 KRW4.83644 LKR
50 KRW12.09110 LKR
100 KRW24.18220 LKR
250 KRW60.45550 LKR
500 KRW120.91100 LKR
1000 KRW241.82200 LKR
2000 KRW483.64400 LKR
5000 KRW1209.11000 LKR
10000 KRW2418.22000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / وون كوريا الجنوبية
1 LKR4.13528 KRW
5 LKR20.67640 KRW
10 LKR41.35280 KRW
20 LKR82.70560 KRW
50 LKR206.76400 KRW
100 LKR413.52800 KRW
250 LKR1033.82000 KRW
500 LKR2067.64000 KRW
1000 LKR4135.28000 KRW
2000 LKR8270.56000 KRW
5000 LKR20676.40000 KRW
10000 LKR41352.80000 KRW