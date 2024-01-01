Güney Kore wonundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KRW → LKR çevirin

1.000 krw
234,56 lkr

1.00000 KRW = 0.23456 LKR

09:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.931951.354151.540240.79697283.03271.347557.1936
1 EUR1.07311.4531.652680.8551289.09411.445927.71873
1 CAD0.7384710.6882311.137420.5885461.31720.9951265.31226
1 AUD0.649250.6050790.87918210.51743453.9090.8748974.67044

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Güney Kore wonundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Sri Lanka Rupisi
1 KRW0.23456 LKR
5 KRW1.17280 LKR
10 KRW2.34560 LKR
20 KRW4.69120 LKR
50 KRW11.72800 LKR
100 KRW23.45600 LKR
250 KRW58.64000 LKR
500 KRW117.28000 LKR
1000 KRW234.56000 LKR
2000 KRW469.12000 LKR
5000 KRW1172.80000 LKR
10000 KRW2345.60000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Güney Kore Wonu
1 LKR4.26329 KRW
5 LKR21.31645 KRW
10 LKR42.63290 KRW
20 LKR85.26580 KRW
50 LKR213.16450 KRW
100 LKR426.32900 KRW
250 LKR1065.82250 KRW
500 LKR2131.64500 KRW
1000 LKR4263.29000 KRW
2000 LKR8526.58000 KRW
5000 LKR21316.45000 KRW
10000 LKR42632.90000 KRW