50 Güney Kore wonundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KRW → LKR çevirin

1,000₩ KRW = 0,2093Sr LKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 KRW → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21380,2293
Düşük0,20760,2076
Ortalama0,21120,2195
Değişim-2.10%-6.67%
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1 KRW → LKR istatistikleri

KRW → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2138, en düşük 0,2076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2112 oldu. KRW → LKR kurundaki değişiklik -2.10 değerindeydi.

KRW → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2293, en düşük 0,2076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2195 oldu. KRW → LKR kurundaki değişiklik -6.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Sri Lanka Rupisi
1 KRW0,20932 LKR
5 KRW1,04658 LKR
10 KRW2,09315 LKR
20 KRW4,18630 LKR
50 KRW10,46575 LKR
100 KRW20,93150 LKR
250 KRW52,32875 LKR
500 KRW104,65750 LKR
1000 KRW209,31500 LKR
2000 KRW418,63000 LKR
5000 KRW1.046,57500 LKR
10000 KRW2.093,15000 LKR
20000 KRW4.186,30000 LKR
30000 KRW6.279,45000 LKR
40000 KRW8.372,60000 LKR
50000 KRW10.465,75000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Güney Kore Wonu
1 LKR4,77749 KRW
5 LKR23,88745 KRW
10 LKR47,77490 KRW
20 LKR95,54980 KRW
50 LKR238,87450 KRW
100 LKR477,74900 KRW
250 LKR1.194,37250 KRW
500 LKR2.388,74500 KRW
1000 LKR4.777,49000 KRW
2000 LKR9.554,98000 KRW
5000 LKR23.887,45000 KRW
10000 LKR47.774,90000 KRW