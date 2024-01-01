1 Sri Lanka rupisinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile LKR → KRW çevirin

1 lkr
5 krw

1,000Sr LKR = 4,521₩ KRW

06:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,58214,5916
Düşük4,52204,4842
Ortalama4,55874,5521
Değişim-1.02%-1.01%
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1 LKR → KRW istatistikleri

LKR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5821, en düşük 4,5220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5587 oldu. LKR → KRW kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

LKR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5916, en düşük 4,4842 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5521 oldu. LKR → KRW kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7241,5330,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56560,5971,1090,6690,9682,658
1 GBP1,2811,7691107,2211,9631,1841,7134,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Güney Kore Wonu
1 LKR4,52144 KRW
5 LKR22,60720 KRW
10 LKR45,21440 KRW
20 LKR90,42880 KRW
50 LKR226,07200 KRW
100 LKR452,14400 KRW
250 LKR1.130,36000 KRW
500 LKR2.260,72000 KRW
1000 LKR4.521,44000 KRW
2000 LKR9.042,88000 KRW
5000 LKR22.607,20000 KRW
10000 LKR45.214,40000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Sri Lanka Rupisi
1 KRW0,22117 LKR
5 KRW1,10584 LKR
10 KRW2,21168 LKR
20 KRW4,42336 LKR
50 KRW11,05840 LKR
100 KRW22,11680 LKR
250 KRW55,29200 LKR
500 KRW110,58400 LKR
1000 KRW221,16800 LKR
2000 KRW442,33600 LKR
5000 KRW1.105,84000 LKR
10000 KRW2.211,68000 LKR
20000 KRW4.423,36000 LKR
30000 KRW6.635,04000 LKR
40000 KRW8.846,72000 LKR
50000 KRW11.058,40000 LKR