100 Sri Lanka rupisinden Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile LKR → KRW çevirin
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|1 LKR → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|4,5821
|4,5916
|Düşük
|4,5220
|4,4842
|Ortalama
|4,5587
|4,5521
|Değişim
|-1.02%
|-1.01%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → KRW istatistikleri
LKR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5821, en düşük 4,5220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5587 oldu. LKR → KRW kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.
LKR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5916, en düşük 4,4842 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5521 oldu. LKR → KRW kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Sri Lanka Rupisi
|1 KRW
|0,22114 LKR
|5 KRW
|1,10570 LKR
|10 KRW
|2,21139 LKR
|20 KRW
|4,42278 LKR
|50 KRW
|11,05695 LKR
|100 KRW
|22,11390 LKR
|250 KRW
|55,28475 LKR
|500 KRW
|110,56950 LKR
|1000 KRW
|221,13900 LKR
|2000 KRW
|442,27800 LKR
|5000 KRW
|1.105,69500 LKR
|10000 KRW
|2.211,39000 LKR
|20000 KRW
|4.422,78000 LKR
|30000 KRW
|6.634,17000 LKR
|40000 KRW
|8.845,56000 LKR
|50000 KRW
|11.056,95000 LKR