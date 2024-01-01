5.000 Sri Lanka rupisinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile LKR → KRW çevirin

5.000 lkr
22.610 krw

1,000Sr LKR = 4,522₩ KRW

06:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,58214,5916
Düşük4,52244,4842
Ortalama4,55874,5521
Değişim-1.01%-1.00%
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1 LKR → KRW istatistikleri

LKR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5821, en düşük 4,5224 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5587 oldu. LKR → KRW kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

LKR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5916, en düşük 4,4842 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5521 oldu. LKR → KRW kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7251,5330,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56560,5931,1090,6690,9682,658
1 GBP1,2811,7691107,2141,9631,1841,7134,703
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Güney Kore Wonu
1 LKR4,52203 KRW
5 LKR22,61015 KRW
10 LKR45,22030 KRW
20 LKR90,44060 KRW
50 LKR226,10150 KRW
100 LKR452,20300 KRW
250 LKR1.130,50750 KRW
500 LKR2.261,01500 KRW
1000 LKR4.522,03000 KRW
2000 LKR9.044,06000 KRW
5000 LKR22.610,15000 KRW
10000 LKR45.220,30000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Sri Lanka Rupisi
1 KRW0,22114 LKR
5 KRW1,10570 LKR
10 KRW2,21140 LKR
20 KRW4,42280 LKR
50 KRW11,05700 LKR
100 KRW22,11400 LKR
250 KRW55,28500 LKR
500 KRW110,57000 LKR
1000 KRW221,14000 LKR
2000 KRW442,28000 LKR
5000 KRW1.105,70000 LKR
10000 KRW2.211,40000 LKR
20000 KRW4.422,80000 LKR
30000 KRW6.634,20000 LKR
40000 KRW8.845,60000 LKR
50000 KRW11.057,00000 LKR