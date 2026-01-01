2,000 وون كوري جنوبي إلى روبية سريلانكي
حوّل KRW إلى LKR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى LKR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى LKR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى LKR اليوم
|KRW
|LKR
|1000 KRW
|237.13 LKR
|2000 KRW
|474.27 LKR
|5000 KRW
|1,185.67 LKR
|10000 KRW
|2,371.33 LKR
|20000 KRW
|4,742.66 LKR
|30000 KRW
|7,113.99 LKR
|40000 KRW
|9,485.32 LKR
|50000 KRW
|11,856.65 LKR
|60000 KRW
|14,227.98 LKR
|45000000 KRW
|10,670,985 LKR
|75000000 KRW
|17,784,975 LKR
|78000000 KRW
|18,496,374 LKR
|100000000 KRW
|23,713,300 LKR
|330000000 KRW
|78,253,890 LKR
|500000000 KRW
|118,566,500 LKR
|1800000000 KRW
|426,839,400 LKR
|1900000000 KRW
|450,552,700 LKR
|10000000000 KRW
|2,371,330,000 LKR
|15200000000 KRW
|3,604,421,600 LKR
|36100000000 KRW
|8,560,501,300 LKR
|45600000000 KRW
|10,813,264,800 LKR
|LKR
|KRW
|1 LKR
|4 KRW
|5 LKR
|21 KRW
|10 LKR
|42 KRW
|20 LKR
|84 KRW
|50 LKR
|211 KRW
|100 LKR
|422 KRW
|250 LKR
|1,054 KRW
|500 LKR
|2,109 KRW
|1000 LKR
|4,217 KRW
|2000 LKR
|8,434 KRW
|5000 LKR
|21,085 KRW
|10000 LKR
|42,171 KRW