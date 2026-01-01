10 آلاف وون كوري جنوبي إلى روبية سريلانكي

حوّل KRW إلى LKR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.2371 LKR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى LKR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى LKR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى LKR اليوم

KRWLKR
1000 KRW237.12 LKR
2000 KRW474.25 LKR
5000 KRW1,185.62 LKR
10000 KRW2,371.24 LKR
20000 KRW4,742.48 LKR
30000 KRW7,113.72 LKR
40000 KRW9,484.96 LKR
50000 KRW11,856.20 LKR
60000 KRW14,227.44 LKR
45000000 KRW10,670,580 LKR
75000000 KRW17,784,300 LKR
78000000 KRW18,495,672 LKR
100000000 KRW23,712,400 LKR
330000000 KRW78,250,920 LKR
500000000 KRW118,562,000 LKR
1800000000 KRW426,823,200 LKR
1900000000 KRW450,535,600 LKR
10000000000 KRW2,371,240,000 LKR
15200000000 KRW3,604,284,800 LKR
36100000000 KRW8,560,176,400 LKR
45600000000 KRW10,812,854,400 LKR
LKRKRW
1 LKR4 KRW
5 LKR21 KRW
10 LKR42 KRW
20 LKR84 KRW
50 LKR211 KRW
100 LKR422 KRW
250 LKR1,054 KRW
500 LKR2,109 KRW
1000 LKR4,217 KRW
2000 LKR8,434 KRW
5000 LKR21,086 KRW
10000 LKR42,172 KRW

الأسئلة الشائعة