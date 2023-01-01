وون كوري جنوبي إلى فرنك سويسري

تحويل KRW إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٨٤ xpf

1.00000 KRW = 0.08357 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:58 UTC
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KRW إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436311.659530.963618.2958
1GBP1.1532711.22995102.2511.656441.913871.1112921.0998
1USD0.937650.813041183.13451.346751.556060.9033517.155
1INR0.01127870.009779830.012028710.01619970.01871730.01086610.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / فرنك الـ CFP
1 KRW0.08357 XPF
5 KRW0.41786 XPF
10 KRW0.83573 XPF
20 KRW1.67145 XPF
50 KRW4.17863 XPF
100 KRW8.35727 XPF
250 KRW20.89317 XPF
500 KRW41.78635 XPF
1000 KRW83.57270 XPF
2000 KRW167.14540 XPF
5000 KRW417.86350 XPF
10000 KRW835.72700 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / وون كوريا الجنوبية
1 XPF11.96560 KRW
5 XPF59.82800 KRW
10 XPF119.65600 KRW
20 XPF239.31200 KRW
50 XPF598.28000 KRW
100 XPF1196.56000 KRW
250 XPF2991.40000 KRW
500 XPF5982.80000 KRW
1000 XPF11965.60000 KRW
2000 XPF23931.20000 KRW
5000 XPF59828.00000 KRW
10000 XPF119656.00000 KRW