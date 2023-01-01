ألف فرنك سويسري إلى وون كوري جنوبي

تحويل XPF إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xpf
١١٬٨٢٤ krw

1.00000 XPF = 11.82390 KRW

Mid-market exchange rate at 03:06
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351818.26930.9229583.2080.8073631.546071.37055
1 SGD0.739754113.51480.68277761.55350.597251.143711.01387
1 ZAR0.05473660.07399310.05052074.554530.04419230.08462680.0750193
1 EUR1.083451.4646119.7939190.15170.87471.675091.48492

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / وون كوريا الجنوبية
1 XPF11.82390 KRW
5 XPF59.11950 KRW
10 XPF118.23900 KRW
20 XPF236.47800 KRW
50 XPF591.19500 KRW
100 XPF1182.39000 KRW
250 XPF2955.97500 KRW
500 XPF5911.95000 KRW
1000 XPF11823.90000 KRW
2000 XPF23647.80000 KRW
5000 XPF59119.50000 KRW
10000 XPF118239.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / فرنك الـ CFP
1 KRW0.08457 XPF
5 KRW0.42287 XPF
10 KRW0.84574 XPF
20 KRW1.69149 XPF
50 KRW4.22872 XPF
100 KRW8.45743 XPF
250 KRW21.14358 XPF
500 KRW42.28715 XPF
1000 KRW84.57430 XPF
2000 KRW169.14860 XPF
5000 KRW422.87150 XPF
10000 KRW845.74300 XPF