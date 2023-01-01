وون كوري جنوبي إلى دولار ليبيري

تحويل KRW إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
142.55 lrd

1.00000 KRW = 0.14255 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:50 UTC
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KRW إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066788.67961.436261.658940.9635518.2871
1GBP1.1534711.2304102.2891.656671.913531.1114321.0935
1USD0.937450.812744183.13451.346451.555210.903317.1436
1INR0.01127660.009776250.012028710.0161960.01870720.01086550.206215

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار ليبري
1 KRW0.14255 LRD
5 KRW0.71277 LRD
10 KRW1.42555 LRD
20 KRW2.85110 LRD
50 KRW7.12775 LRD
100 KRW14.25550 LRD
250 KRW35.63875 LRD
500 KRW71.27750 LRD
1000 KRW142.55500 LRD
2000 KRW285.11000 LRD
5000 KRW712.77500 LRD
10000 KRW1425.55000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / وون كوريا الجنوبية
1 LRD7.01482 KRW
5 LRD35.07410 KRW
10 LRD70.14820 KRW
20 LRD140.29640 KRW
50 LRD350.74100 KRW
100 LRD701.48200 KRW
250 LRD1753.70500 KRW
500 LRD3507.41000 KRW
1000 LRD7014.82000 KRW
2000 LRD14029.64000 KRW
5000 LRD35074.10000 KRW
10000 LRD70148.20000 KRW