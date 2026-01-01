2,000 وون كوري جنوبي إلى دولار ليبيري

حوّل KRW إلى LRD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.1306 LRD

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى LRD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى LRD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى LRD اليوم

KRWLRD
1000 KRW130.61 LRD
2000 KRW261.21 LRD
5000 KRW653.03 LRD
10000 KRW1,306.06 LRD
20000 KRW2,612.12 LRD
30000 KRW3,918.18 LRD
40000 KRW5,224.24 LRD
50000 KRW6,530.30 LRD
60000 KRW7,836.36 LRD
45000000 KRW5,877,270 LRD
75000000 KRW9,795,450 LRD
78000000 KRW10,187,268 LRD
100000000 KRW13,060,600 LRD
330000000 KRW43,099,980 LRD
500000000 KRW65,303,000 LRD
1800000000 KRW235,090,800 LRD
1900000000 KRW248,151,400 LRD
10000000000 KRW1,306,060,000 LRD
15200000000 KRW1,985,211,200 LRD
36100000000 KRW4,714,876,600 LRD
45600000000 KRW5,955,633,600 LRD
LRDKRW
1 LRD8 KRW
5 LRD38 KRW
10 LRD77 KRW
20 LRD153 KRW
50 LRD383 KRW
100 LRD766 KRW
250 LRD1,914 KRW
500 LRD3,828 KRW
1000 LRD7,657 KRW
2000 LRD15,313 KRW
5000 LRD38,283 KRW
10000 LRD76,566 KRW

الأسئلة الشائعة