وون كوري جنوبي إلى دولار برمودي

تحويل KRW إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٠٫٧٥ bmd

1.00000 KRW = 0.00075 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:45 UTC
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KRW إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066688.67131.436281.658660.9635518.3033
1GBP1.153411.23025102.2761.656651.913151.1113621.1116
1USD0.937550.812843183.13451.34661.555090.903417.1604
1INR0.01127760.009777440.012028710.01619780.01870570.01086670.206417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Bermudan Dollar
1 KRW0.00075 BMD
5 KRW0.00373 BMD
10 KRW0.00746 BMD
20 KRW0.01493 BMD
50 KRW0.03732 BMD
100 KRW0.07464 BMD
250 KRW0.18660 BMD
500 KRW0.37320 BMD
1000 KRW0.74639 BMD
2000 KRW1.49278 BMD
5000 KRW3.73196 BMD
10000 KRW7.46391 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / وون كوريا الجنوبية
1 BMD1339.78000 KRW
5 BMD6698.90000 KRW
10 BMD13397.80000 KRW
20 BMD26795.60000 KRW
50 BMD66989.00000 KRW
100 BMD133978.00000 KRW
250 BMD334945.00000 KRW
500 BMD669890.00000 KRW
1000 BMD1339780.00000 KRW
2000 BMD2679560.00000 KRW
5000 BMD6698900.00000 KRW
10000 BMD13397800.00000 KRW