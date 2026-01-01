10 آلاف وون كوري جنوبي إلى دولار برمودي

حوّل KRW إلى BMD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0007218 BMD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BMD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BMD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BMD اليوم

KRWBMD
1000 KRW0.72 BMD
2000 KRW1.44 BMD
5000 KRW3.61 BMD
10000 KRW7.22 BMD
20000 KRW14.44 BMD
30000 KRW21.66 BMD
40000 KRW28.87 BMD
50000 KRW36.09 BMD
60000 KRW43.31 BMD
45000000 KRW32482.98 BMD
75000000 KRW54138.30 BMD
78000000 KRW56303.83 BMD
100000000 KRW72184.40 BMD
330000000 KRW238208.52 BMD
500000000 KRW360922 BMD
1800000000 KRW1299319.20 BMD
1900000000 KRW1371503.60 BMD
10000000000 KRW7218440 BMD
15200000000 KRW10972028.80 BMD
36100000000 KRW26058568.40 BMD
45600000000 KRW32916086.40 BMD
BMDKRW
1 BMD1385 KRW
5 BMD6927 KRW
10 BMD13853 KRW
20 BMD27707 KRW
50 BMD69267 KRW
100 BMD138534 KRW
250 BMD346335 KRW
500 BMD692670 KRW
1000 BMD1385340 KRW
2000 BMD2770680 KRW
5000 BMD6926700 KRW
10000 BMD13853400 KRW

الأسئلة الشائعة