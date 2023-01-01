وون كوري جنوبي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KRW إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
61.99 btn

1.00000 KRW = 0.06199 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:44 UTC
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KRW إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066688.67131.436281.658660.9635518.3033
1GBP1.153411.23025102.2761.656651.913151.1113621.1116
1USD0.937550.812843183.13451.34661.555090.903417.1604
1INR0.01127760.009777440.012028710.01619780.01870570.01086670.206417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / نغولتروم بوتاني
1 KRW0.06199 BTN
5 KRW0.30993 BTN
10 KRW0.61987 BTN
20 KRW1.23973 BTN
50 KRW3.09933 BTN
100 KRW6.19867 BTN
250 KRW15.49667 BTN
500 KRW30.99335 BTN
1000 KRW61.98670 BTN
2000 KRW123.97340 BTN
5000 KRW309.93350 BTN
10000 KRW619.86700 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / وون كوريا الجنوبية
1 BTN16.13250 KRW
5 BTN80.66250 KRW
10 BTN161.32500 KRW
20 BTN322.65000 KRW
50 BTN806.62500 KRW
100 BTN1613.25000 KRW
250 BTN4033.12500 KRW
500 BTN8066.25000 KRW
1000 BTN16132.50000 KRW
2000 BTN32265.00000 KRW
5000 BTN80662.50000 KRW
10000 BTN161325.00000 KRW