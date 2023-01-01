5000 نغولتروم بوتاني إلى وون كوري جنوبي

تحويل BTN إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ btn
٧٩٬٧٩٨ krw

1.00000 BTN = 15.95950 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 6:36 UTC
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BTN إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.079289.2821.465821.667230.9540518.4079
1GBP1.1689811.2616104.3721.713571.949021.1152621.5191
1USD0.92660.792644182.72981.358251.544880.88417.057
1INR0.01120050.009581120.012087510.01641790.01867380.01068540.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / وون كوريا الجنوبية
1 BTN15.95950 KRW
5 BTN79.79750 KRW
10 BTN159.59500 KRW
20 BTN319.19000 KRW
50 BTN797.97500 KRW
100 BTN1595.95000 KRW
250 BTN3989.87500 KRW
500 BTN7979.75000 KRW
1000 BTN15959.50000 KRW
2000 BTN31919.00000 KRW
5000 BTN79797.50000 KRW
10000 BTN159595.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / نغولتروم بوتاني
1 KRW0.06266 BTN
5 KRW0.31329 BTN
10 KRW0.62658 BTN
20 KRW1.25317 BTN
50 KRW3.13292 BTN
100 KRW6.26584 BTN
250 KRW15.66460 BTN
500 KRW31.32920 BTN
1000 KRW62.65840 BTN
2000 KRW125.31680 BTN
5000 KRW313.29200 BTN
10000 KRW626.58400 BTN