36,100,000,000 وون كوري جنوبي إلى نغولتروم بوتاني

حوّل KRW إلى BTN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.06888 BTN

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BTN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BTN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BTN اليوم

KRWBTN
1000 KRW68.88 BTN
2000 KRW137.76 BTN
5000 KRW344.39 BTN
10000 KRW688.78 BTN
20000 KRW1,377.56 BTN
30000 KRW2,066.34 BTN
40000 KRW2,755.12 BTN
50000 KRW3,443.90 BTN
60000 KRW4,132.69 BTN
45000000 KRW3,099,514.50 BTN
75000000 KRW5,165,857.50 BTN
78000000 KRW5,372,491.80 BTN
100000000 KRW6,887,810 BTN
330000000 KRW22,729,773 BTN
500000000 KRW34,439,050 BTN
1800000000 KRW123,980,580 BTN
1900000000 KRW130,868,390 BTN
10000000000 KRW688,781,000 BTN
15200000000 KRW1,046,947,120 BTN
36100000000 KRW2,486,499,410 BTN
45600000000 KRW3,140,841,360 BTN
BTNKRW
1 BTN15 KRW
5 BTN73 KRW
10 BTN145 KRW
20 BTN290 KRW
50 BTN726 KRW
100 BTN1,452 KRW
250 BTN3,630 KRW
500 BTN7,259 KRW
1000 BTN14,518 KRW
2000 BTN29,037 KRW
5000 BTN72,592 KRW
10000 BTN145,184 KRW

الأسئلة الشائعة