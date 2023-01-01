100 نغولتروم بوتاني إلى وون كوري جنوبي

تحويل BTN إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ btn
١٬٥٩٦ krw

1.00000 BTN = 15.95580 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 6:35 UTC
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BTN إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079389.2871.465911.666870.954218.4097
1GBP1.1690411.2616104.3681.713511.948421.115521.5192
1USD0.926550.792644182.72681.35821.54440.884117.0571
1INR0.01119980.009581470.01208810.01641790.01866870.0106870.206186

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / وون كوريا الجنوبية
1 BTN15.95580 KRW
5 BTN79.77900 KRW
10 BTN159.55800 KRW
20 BTN319.11600 KRW
50 BTN797.79000 KRW
100 BTN1595.58000 KRW
250 BTN3988.95000 KRW
500 BTN7977.90000 KRW
1000 BTN15955.80000 KRW
2000 BTN31911.60000 KRW
5000 BTN79779.00000 KRW
10000 BTN159558.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / نغولتروم بوتاني
1 KRW0.06267 BTN
5 KRW0.31337 BTN
10 KRW0.62673 BTN
20 KRW1.25346 BTN
50 KRW3.13365 BTN
100 KRW6.26731 BTN
250 KRW15.66827 BTN
500 KRW31.33655 BTN
1000 KRW62.67310 BTN
2000 KRW125.34620 BTN
5000 KRW313.36550 BTN
10000 KRW626.73100 BTN