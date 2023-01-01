وون كوري جنوبي إلى جنيه جبل طارق

تحويل KRW إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٠٫٦١ gip

1.00000 KRW = 0.00061 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:47 UTC
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KRW إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436421.658680.963518.2981
1GBP1.153411.2305102.2971.656991.913391.111321.1079
1USD0.937450.812678183.13451.34661.554970.9032517.1539
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619780.01870420.01086490.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / جنيه جبل طارق
1 KRW0.00061 GIP
5 KRW0.00303 GIP
10 KRW0.00605 GIP
20 KRW0.01211 GIP
50 KRW0.03027 GIP
100 KRW0.06053 GIP
250 KRW0.15133 GIP
500 KRW0.30267 GIP
1000 KRW0.60533 GIP
2000 KRW1.21066 GIP
5000 KRW3.02666 GIP
10000 KRW6.05332 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / وون كوريا الجنوبية
1 GIP1651.99000 KRW
5 GIP8259.95000 KRW
10 GIP16519.90000 KRW
20 GIP33039.80000 KRW
50 GIP82599.50000 KRW
100 GIP165199.00000 KRW
250 GIP412997.50000 KRW
500 GIP825995.00000 KRW
1000 GIP1651990.00000 KRW
2000 GIP3303980.00000 KRW
5000 GIP8259950.00000 KRW
10000 GIP16519900.00000 KRW