10,000,000,000 وون كوري جنوبي إلى جنيه جبل طارق

حوّل KRW إلى GIP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0005312 GIP

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى GIP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى GIP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى GIP اليوم

KRWGIP
1000 KRW0.53 GIP
2000 KRW1.06 GIP
5000 KRW2.66 GIP
10000 KRW5.31 GIP
20000 KRW10.62 GIP
30000 KRW15.93 GIP
40000 KRW21.25 GIP
50000 KRW26.56 GIP
60000 KRW31.87 GIP
45000000 KRW23,901.84 GIP
75000000 KRW39,836.40 GIP
78000000 KRW41,429.86 GIP
100000000 KRW53,115.20 GIP
330000000 KRW175,280.16 GIP
500000000 KRW265,576 GIP
1800000000 KRW956,073.60 GIP
1900000000 KRW1,009,188.80 GIP
10000000000 KRW5,311,520 GIP
15200000000 KRW8,073,510.40 GIP
36100000000 KRW19,174,587.20 GIP
45600000000 KRW24,220,531.20 GIP
GIPKRW
1 GIP1,883 KRW
5 GIP9,414 KRW
10 GIP18,827 KRW
20 GIP37,654 KRW
50 GIP94,135 KRW
100 GIP188,270 KRW
250 GIP470,675 KRW
500 GIP941,350 KRW
1000 GIP1,882,700 KRW
2000 GIP3,765,400 KRW
5000 GIP9,413,500 KRW
10000 GIP18,827,000 KRW

الأسئلة الشائعة