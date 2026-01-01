وون كوري جنوبي إلى باتاكا ماكاوية

حوّل KRW إلى MOP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.005835 MOP

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى MOP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى MOP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى MOP اليوم

KRWMOP
1000 KRW5.84 MOP
2000 KRW11.67 MOP
5000 KRW29.18 MOP
10000 KRW58.35 MOP
20000 KRW116.70 MOP
30000 KRW175.05 MOP
40000 KRW233.40 MOP
50000 KRW291.75 MOP
60000 KRW350.10 MOP
45000000 KRW262,577.25 MOP
75000000 KRW437,628.75 MOP
78000000 KRW455,133.90 MOP
100000000 KRW583,505 MOP
330000000 KRW1,925,566.50 MOP
500000000 KRW2,917,525 MOP
1800000000 KRW10,503,090 MOP
1900000000 KRW11,086,595 MOP
10000000000 KRW58,350,500.00 MOP
15200000000 KRW88,692,760 MOP
36100000000 KRW210,645,305 MOP
45600000000 KRW266,078,280.00 MOP
MOPKRW
1 MOP171 KRW
5 MOP857 KRW
10 MOP1,714 KRW
20 MOP3,428 KRW
50 MOP8,569 KRW
100 MOP17,138 KRW
250 MOP42,845 KRW
500 MOP85,689 KRW
1000 MOP171,378 KRW
2000 MOP342,756 KRW
5000 MOP856,890 KRW
10000 MOP1,713,780 KRW

الأسئلة الشائعة