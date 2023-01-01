وون كوري جنوبي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل KRW إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
6.02 mop

1.00000 KRW = 0.00602 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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KRW إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436271.658890.963318.2983
1GBP1.1535411.23055102.3011.656811.913611.111221.108
1USD0.93740.812645183.13451.34641.555090.9030517.1533
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619540.01870570.01086250.206332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Macanese Pataca
1 KRW0.00602 MOP
5 KRW0.03008 MOP
10 KRW0.06016 MOP
20 KRW0.12033 MOP
50 KRW0.30081 MOP
100 KRW0.60163 MOP
250 KRW1.50406 MOP
500 KRW3.00813 MOP
1000 KRW6.01626 MOP
2000 KRW12.03252 MOP
5000 KRW30.08130 MOP
10000 KRW60.16260 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / وون كوريا الجنوبية
1 MOP166.21600 KRW
5 MOP831.08000 KRW
10 MOP1662.16000 KRW
20 MOP3324.32000 KRW
50 MOP8310.80000 KRW
100 MOP16621.60000 KRW
250 MOP41554.00000 KRW
500 MOP83108.00000 KRW
1000 MOP166216.00000 KRW
2000 MOP332432.00000 KRW
5000 MOP831080.00000 KRW
10000 MOP1662160.00000 KRW