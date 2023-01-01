وون كوري جنوبي إلى كولون سلفادوري

تحويل KRW إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
6.53 svc

1.00000 KRW = 0.00653 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 17:56 UTC
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KRW إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658920.963618.2926
1GBP1.1534711.23025102.2761.656591.913451.1114821.0993
1USD0.937550.812843183.13451.346551.555330.9033517.1504
1INR0.01127760.009777440.012028710.01619720.01870860.01086610.206297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / كولون سلفادوري
1 KRW0.00653 SVC
5 KRW0.03266 SVC
10 KRW0.06532 SVC
20 KRW0.13065 SVC
50 KRW0.32662 SVC
100 KRW0.65324 SVC
250 KRW1.63311 SVC
500 KRW3.26621 SVC
1000 KRW6.53243 SVC
2000 KRW13.06486 SVC
5000 KRW32.66215 SVC
10000 KRW65.32430 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / وون كوريا الجنوبية
1 SVC153.08200 KRW
5 SVC765.41000 KRW
10 SVC1530.82000 KRW
20 SVC3061.64000 KRW
50 SVC7654.10000 KRW
100 SVC15308.20000 KRW
250 SVC38270.50000 KRW
500 SVC76541.00000 KRW
1000 SVC153082.00000 KRW
2000 SVC306164.00000 KRW
5000 SVC765410.00000 KRW
10000 SVC1530820.00000 KRW