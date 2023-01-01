وون كوري جنوبي إلى ساماني طاجيكي

تحويل KRW إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
8.20 tjs

1.00000 KRW = 0.00820 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:56 UTC
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KRW إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658920.963618.2926
1GBP1.1534711.23025102.2761.656591.913451.1114821.0993
1USD0.937550.812843183.13451.346551.555330.9033517.1504
1INR0.01127760.009777440.012028710.01619720.01870860.01086610.206297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Tajikistani Somoni
1 KRW0.00820 TJS
5 KRW0.04098 TJS
10 KRW0.08197 TJS
20 KRW0.16394 TJS
50 KRW0.40984 TJS
100 KRW0.81968 TJS
250 KRW2.04920 TJS
500 KRW4.09839 TJS
1000 KRW8.19678 TJS
2000 KRW16.39356 TJS
5000 KRW40.98390 TJS
10000 KRW81.96780 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / وون كوريا الجنوبية
1 TJS121.99900 KRW
5 TJS609.99500 KRW
10 TJS1219.99000 KRW
20 TJS2439.98000 KRW
50 TJS6099.95000 KRW
100 TJS12199.90000 KRW
250 TJS30499.75000 KRW
500 TJS60999.50000 KRW
1000 TJS121999.00000 KRW
2000 TJS243998.00000 KRW
5000 TJS609995.00000 KRW
10000 TJS1219990.00000 KRW