وون كوري جنوبي إلى دينار صربي

تحويل KRW إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
82.16 rsd

1.00000 KRW = 0.08216 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:54 UTC
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KRW إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.659040.963418.2922
1GBP1.1535411.2303102.281.656661.913671.1113221.0996
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555450.9032517.15
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01871010.01086490.206292

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الدينار الصربي
1 KRW0.08216 RSD
5 KRW0.41079 RSD
10 KRW0.82159 RSD
20 KRW1.64317 RSD
50 KRW4.10793 RSD
100 KRW8.21586 RSD
250 KRW20.53965 RSD
500 KRW41.07930 RSD
1000 KRW82.15860 RSD
2000 KRW164.31720 RSD
5000 KRW410.79300 RSD
10000 KRW821.58600 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / وون كوريا الجنوبية
1 RSD12.17160 KRW
5 RSD60.85800 KRW
10 RSD121.71600 KRW
20 RSD243.43200 KRW
50 RSD608.58000 KRW
100 RSD1217.16000 KRW
250 RSD3042.90000 KRW
500 RSD6085.80000 KRW
1000 RSD12171.60000 KRW
2000 RSD24343.20000 KRW
5000 RSD60858.00000 KRW
10000 RSD121716.00000 KRW