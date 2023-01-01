وون كوري جنوبي إلى كوانزا أنغولي

تحويل KRW إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
623.16 aoa

1.00000 KRW = 0.62316 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 17:43 UTC
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KRW إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658790.963518.3035
1GBP1.1534711.2303102.281.656661.913371.1113721.1127
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555210.9033517.1606
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01870720.01086610.20642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Angolan Kwanza
1 KRW0.62316 AOA
5 KRW3.11580 AOA
10 KRW6.23160 AOA
20 KRW12.46320 AOA
50 KRW31.15800 AOA
100 KRW62.31600 AOA
250 KRW155.79000 AOA
500 KRW311.58000 AOA
1000 KRW623.16000 AOA
2000 KRW1246.32000 AOA
5000 KRW3115.80000 AOA
10000 KRW6231.60000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / وون كوريا الجنوبية
1 AOA1.60472 KRW
5 AOA8.02360 KRW
10 AOA16.04720 KRW
20 AOA32.09440 KRW
50 AOA80.23600 KRW
100 AOA160.47200 KRW
250 AOA401.18000 KRW
500 AOA802.36000 KRW
1000 AOA1604.72000 KRW
2000 AOA3209.44000 KRW
5000 AOA8023.60000 KRW
10000 AOA16047.20000 KRW