5 كوانزا أنغولي إلى وون كوري جنوبي

تحويل AOA إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

٥ aoa
٨ krw

1.00000 AOA = 1.56078 KRW

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / وون كوريا الجنوبية
1 AOA1.56078 KRW
5 AOA7.80390 KRW
10 AOA15.60780 KRW
20 AOA31.21560 KRW
50 AOA78.03900 KRW
100 AOA156.07800 KRW
250 AOA390.19500 KRW
500 AOA780.39000 KRW
1000 AOA1560.78000 KRW
2000 AOA3121.56000 KRW
5000 AOA7803.90000 KRW
10000 AOA15607.80000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Angolan Kwanza
1 KRW0.64070 AOA
5 KRW3.20352 AOA
10 KRW6.40705 AOA
20 KRW12.81410 AOA
50 KRW32.03525 AOA
100 KRW64.07050 AOA
250 KRW160.17625 AOA
500 KRW320.35250 AOA
1000 KRW640.70500 AOA
2000 KRW1281.41000 AOA
5000 KRW3203.52500 AOA
10000 KRW6407.05000 AOA