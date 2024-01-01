Güney Kore wonundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile KRW → AOA çevirin

1.000 krw
628,60 aoa

1.00000 KRW = 0.62860 AOA

09:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0728589.08061.452691.651940.94769518.3112
1 GBP1.1696711.25485104.1921.699131.932171.1084921.4175
1 USD0.93210.796908183.03171.354051.539760.8833517.0678
1 INR0.01122580.009597640.012043610.01630760.01854430.01063870.205558

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Angola Kvanzası
1 KRW0.62860 AOA
5 KRW3.14301 AOA
10 KRW6.28602 AOA
20 KRW12.57204 AOA
50 KRW31.43010 AOA
100 KRW62.86020 AOA
250 KRW157.15050 AOA
500 KRW314.30100 AOA
1000 KRW628.60200 AOA
2000 KRW1257.20400 AOA
5000 KRW3143.01000 AOA
10000 KRW6286.02000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Güney Kore Wonu
1 AOA1.59083 KRW
5 AOA7.95415 KRW
10 AOA15.90830 KRW
20 AOA31.81660 KRW
50 AOA79.54150 KRW
100 AOA159.08300 KRW
250 AOA397.70750 KRW
500 AOA795.41500 KRW
1000 AOA1590.83000 KRW
2000 AOA3181.66000 KRW
5000 AOA7954.15000 KRW
10000 AOA15908.30000 KRW