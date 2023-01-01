وون كوري جنوبي إلى فلورن أروبي

تحويل KRW إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
1.35 awg

1.00000 KRW = 0.00135 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:43 UTC
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KRW إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658790.963518.3035
1GBP1.1534711.2303102.281.656661.913371.1113721.1127
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555210.9033517.1606
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01870720.01086610.20642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Aruban Florin
1 KRW0.00135 AWG
5 KRW0.00675 AWG
10 KRW0.01351 AWG
20 KRW0.02702 AWG
50 KRW0.06755 AWG
100 KRW0.13510 AWG
250 KRW0.33775 AWG
500 KRW0.67550 AWG
1000 KRW1.35099 AWG
2000 KRW2.70198 AWG
5000 KRW6.75495 AWG
10000 KRW13.50990 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / وون كوريا الجنوبية
1 AWG740.19900 KRW
5 AWG3700.99500 KRW
10 AWG7401.99000 KRW
20 AWG14803.98000 KRW
50 AWG37009.95000 KRW
100 AWG74019.90000 KRW
250 AWG185049.75000 KRW
500 AWG370099.50000 KRW
1000 AWG740199.00000 KRW
2000 AWG1480398.00000 KRW
5000 AWG3700995.00000 KRW
10000 AWG7401990.00000 KRW