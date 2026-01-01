وون كوري جنوبي إلى فورنت مجري

حوّل KRW إلى HUF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.2241 HUF

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى HUF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى HUF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أسعار الصرف من KRW إلى HUF اليوم

KRWHUF
1000 KRW224 HUF
2000 KRW448 HUF
5000 KRW1,120 HUF
10000 KRW2,241 HUF
20000 KRW4,481 HUF
30000 KRW6,722 HUF
40000 KRW8,963 HUF
50000 KRW11,203 HUF
60000 KRW13,444 HUF
45000000 KRW10,082,970 HUF
75000000 KRW16,804,950 HUF
78000000 KRW17,477,148 HUF
100000000 KRW22,406,600 HUF
330000000 KRW73,941,780 HUF
500000000 KRW112,033,000 HUF
1800000000 KRW403,318,800 HUF
1900000000 KRW425,725,400 HUF
10000000000 KRW2,240,660,000 HUF
15200000000 KRW3,405,803,200 HUF
36100000000 KRW8,088,782,600 HUF
45600000000 KRW10,217,409,600 HUF
HUFKRW
2000 HUF8,926 KRW
5000 HUF22,315 KRW
10000 HUF44,630 KRW
15000 HUF66,945 KRW
20000 HUF89,260 KRW
30000 HUF133,889 KRW
40000 HUF178,519 KRW
50000 HUF223,149 KRW
60000 HUF267,779 KRW
100000 HUF446,298 KRW
150000 HUF669,447 KRW
200000 HUF892,596 KRW

الأسئلة الشائعة