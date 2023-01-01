وون كوري جنوبي إلى فورنت مجري

تحويل KRW إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
271 huf

1.00000 KRW = 0.27136 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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KRW إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0667588.68371.436491.65850.9635518.296
1GBP1.1534711.23045102.2931.656921.913011.1114321.1037
1USD0.93740.812711183.13451.34661.554730.9032517.1512
1INR0.0112760.009775850.012028710.01619780.01870130.01086490.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Hungarian Forint
1 KRW0.27136 HUF
5 KRW1.35678 HUF
10 KRW2.71356 HUF
20 KRW5.42712 HUF
50 KRW13.56780 HUF
100 KRW27.13560 HUF
250 KRW67.83900 HUF
500 KRW135.67800 HUF
1000 KRW271.35600 HUF
2000 KRW542.71200 HUF
5000 KRW1356.78000 HUF
10000 KRW2713.56000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / وون كوريا الجنوبية
2000 HUF7370.38000 KRW
5000 HUF18425.95000 KRW
10000 HUF36851.90000 KRW
15000 HUF55277.85000 KRW
20000 HUF73703.80000 KRW
30000 HUF110555.70000 KRW
40000 HUF147407.60000 KRW
50000 HUF184259.50000 KRW
60000 HUF221111.40000 KRW
100000 HUF368519.00000 KRW
150000 HUF552778.50000 KRW
200000 HUF737038.00000 KRW